Guerre en Ukraine: la France et le Royaume-Uni réagissent à la présence de forces spéciales occidentales sur le terrain

D’après une fuite de documents classifiés et une information relayée par la BBC et le Guardian , certains pays occidentaux seraient présents sur le sol ukrainien. Une information issue d’une fuite de documents américains classifiés et suggérant la présence d’unités de forces spéciales de certains pays occidentaux sur le territoire.

Le document en question indique que le Royaume-Uni possède le plus large contingent de forces en présence sur le terrain (50), suivi de la Lettonie (17), de la France (15), des Etats-Unis (14) et des Pays-Bas (1).

La France et le Royaume-Uni ont contredit les informations contenues dans les documents divulgués. Le ministre français de la Défense a nié la présence de membres de son unité sur le territoire ukrainien : « Il n’y a pas de forces armées françaises impliquées dans des opérations en Ukraine ». Au regard de ces informations classifiées, le ministère de la Défense britannique a quant à lui émis des réticences quant à la véracité de ces documents : « Nous ne commenterons pas ces documents dont l’origine et la véracité sont incertaines ».