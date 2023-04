Irlande du Nord: pour Hope, première-née après l’accord du Vendredi saint, «nous devons nous tourner vers l’avenir»

A Belfast

Joe Biden est arrivé mardi soir dans une Belfast ultra-sécurisée, toujours divisée entre protestants et catholiques, afin de « célébrer et préserver » les 25 ans de la paix du Vendredi saint en Irlande du Nord. Si depuis ce jour, les Troubles et la guerre confessionnelle sur l’île se sont apaisés, l’harmonie et l’intégration sont encore loin, comme en témoigne l’impasse politique post-Brexit. Par crainte d’une réunification de l’Irlande, les unionistes boycottent en effet le gouvernement de coalition avec les républicains du Sinn Féin. En début de semaine, quatre petites bombes non explosées ont même été retrouvées dans un cimetière de Derry (Londres).