Ron Jans: «L’AZ est devenu un club exemplaire, un modèle à suivre»

Au moment de disputer ses 15e et 16e matches européens contre Anderlecht, AZ est un peu dans le dur avec un bilan d’un point sur neuf en championnat. Cette mauvaise période a été initiée sur le terrain de Twente (défaite 2-1), où l’entraîneur Ron Jans, après le partage à l’aller, a visiblement trouvé les armes pour annihiler le futur adversaire des Mauves. « Je ne sais pas si la méthode employée peut convenir aux qualités d’Anderlecht », confie l’ancien coach du Standard. « Dès les premières minutes, nous avons directement mis le pied sur le plancher et nous les avons pris à la gorge avec deux buts en un quart d’heure. AZ n’avait pratiquement pas franchi la ligne médiane à ce moment du match. Cette pression agressive ne marche jamais pendant 90 minutes. Et en Conference League, c’est deux fois 90 minutes. Mais si vous donnez à AZ le temps et l’espace pour jouer au football, cette équipe a beaucoup de qualités footballistiques. »