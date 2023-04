Flèche Brabançonne: Arnaud De Lie pouvait légitimement revendiquer mieux

Arnaud De Lie vient à peine de lâcher les freins et de s’immobiliser en fond de ligne. D’ailleurs, il a toujours le souffle haletant de l’effort et peine à enlever ses gants détrempés qui découvrent des paumes marquées par les cloches, petit souvenir de Roubaix. Le Wallon pourrait légitimement envoyer tout valdinguer ou poursuivre « fissa » sa route en prétextant vouloir se réchauffer, vu la tactique boiteuse de sa formation Lotto Dstny. D’aucuns l’auraient fait pour bien moins que cela. Mais ce n’est pas du tout le genre de l’Ardennais. « Kron ? Oui, il était devant mais il se fait lâcher, donc, il n’était pas assez fort », peste-t-il à chaud. « On misait sur lui mais il a dit qu’il n’était pas bien et il a sauté. On a donc roulé… mais on dirait que les autres, ils essayent surtout de faire deuxième ou troisième. Après, c’était trop tard car tout le monde était déjà cuit. On a essayé de s’organiser mais il n’y avait que moi et Pascal (NDLR : Eenkhoorn, son coéquipier) qui roulions.