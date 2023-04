Face à Leverkusen, l’Union a toutes les raisons de croire en l’exploit… mais aussi de trembler

Si l’Union ne partira pas favorite face à une des meilleures équipes actuelles de Bundesliga, ses chances de qualification sont toutefois bien réelles. Les Saint-Gillois peuvent -et veulent- rêver d’un nouvel exploit européen.

Bien malin qui pourrait prédire l’issue de cette double confrontation. Car si l’Union ne semble pas sur papier devoir partir avec les faveurs des pronostics, elle aura toutefois une belle carte à jouer, et des arguments à faire valoir face à une des plus grandes équipes d’Allemagne.

1 Elle est en confiance et partira sans complexe

Avant tout, elle est en grande forme. Les Saint-Gillois restent en effet sur sept matches d’affilée sans défaite, toutes compétitions confondues. Et ce n’est pas le nul face à La Gantoise ce week-end qui devrait les faire douter. Car pour le même prix, et avec un arbitrage un peu plus clément en leur faveur, ils revenaient de la Ghelamco Arena avec les trois points.