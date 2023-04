Sporting de Charleroi: Joris Kayembe, le troisième homme de la défense?

Ces trois dernières semaines, les Carolos ont aligné autant de victoires. Seul petit bémol : les quatre buts encaissés au cours des deux dernières rencontres, à Westerlo et contre Zulte Waregem. Felice Mazzù a souvent dû remanier, en raison de l’une ou l’autre blessure et suspension, une arrière-garde qui avait pourtant retrouvé une certaine solidité depuis son retour. Et cela risque d’être encore le cas pour le choc wallon, ce vendredi au Standard, car les différents « onze » de base ne lui ont pas donné entière satisfaction et il a souvent dû changer ses options assez tôt dans le match.

Il y a quinze jours, Valentine Ozornwafor avait été remplacé à la pause. Le week-end dernier, Stelios Andreou a même été prié de quitter la pelouse après 32 minutes. Chaque fois, Joris Kayembe a remplacé le défenseur défaillant.