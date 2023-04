Bart Verbruggen: «Ce n’est pas parce que nous avons éliminé Villarreal que ça ira tout seul»

Bart Verbruggen sera-t-il une nouvelle fois décisif face à l’AZ, comme il le fut dimanche contre Westerlo mais aussi contre Ludogorets et à Villarreal ? Le portier néerlandais entend briller contre ses compatriotes.

Les journalistes néerlandais n’avaient d’yeux que pour Bart Verbruggen (20 ans, 1m93), mercredi après-midi, dans la salle de presse du parc Astrid. À la veille de ses grandes retrouvailles avec une équipe des Pays-Bas – il a été formé au NAC Breda avant de rejoindre le RSCA pour 300.000 euros à l’été 2020 –, le portier batave des Mauves a été bombardé de questions. Mais il les a repoussées avec autant de dextérité qu’il ne renvoie les tentatives adverses depuis qu’il est devenu titulaire à part entière en décembre dernier. Cinq clean sheets d’affilée, toutes compétitions confondues, ce n’était plus arrivé à un dernier rempart d’Anderlecht depuis Silvio Proto, en janvier 2015. C’est aussi Proto qui, entre décembre 2010 et février 2011, avait aligné huit matches de rang sans encaisser le moindre but. La série du Louviérois avait été stoppée par une formation… néerlandaise (l’Ajax). Avec une sixième clean sheet de suite, Verbruggen se rapprochera-t-il du record de son illustre prédécesseur ce jeudi soir ?