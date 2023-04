Ligue des champions: Thibaut Courtois reste sur le toit de l’Europe

Affiche rare au niveau européen jusqu’il y a deux saisons, les confrontations entre les Merengue et les Blues ne passent plus inaperçues. Certes, leur programmation tard dans la compétition facilite un scénario qui sort de l’ordinaire (demi-finale en 2021 et déjà quart de finale la saison passée). À huis clos, les premières retrouvailles de Thibaut Courtois et Eden Hazard avaient finalement tourné en faveur des nouvelles troupes de Thomas Tuchel… et le Brainois s’était attiré les foudres madrilènes en se payant un fou rire avec ses anciens équipiers malgré l’élimination face à Havertz et Cie. La revanche en avril 2022 était surtout venue des pieds de Karim Benzema auteur de 4 des 5 buts du Real sur l’ensemble des deux matches… dont le décisif en prolongation pour rendre inutile la remontada londonienne (défaite 1-3 à Stamford Bridge, victoire 2-3 à Bernabeu).