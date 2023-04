Comment Marlon Fossey a conquis Sclessin: «C’est une machine!»

Le 9 octobre 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire de Marlon Fossey. C’est à cette date, alors qu’il venait de fêter ses 24 printemps un mois plus tôt jour pour jour, que le latéral a effectué ses grands débuts sous la vareuse rouche… à Charleroi. Il était monté au jeu à la 64e minute. « Mon tout premier match avec le Standard », se souvient-il. « Quelle entrée en matière, face à un rival historique, dans une atmosphère électrique et je suis certain qu’elle le sera encore plus ce vendredi à l’occasion de nos retrouvailles avec le club carolo ! Par contre, j’ai encore en mémoire la carte jaune reçue très tôt après ma montée au jeu… Elle m’avait frustré ! » Un avertissement qui fut cependant sans conséquence sur la victoire liégeoise.