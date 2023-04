Ligue des champions: Naples peut nourrir des regrets après sa défaite à Milan

Motivé pour remporter la manche aller à Milan, le Napoli s’est retrouvé, contre le cours du jeu, d’abord à courir derrière l’égalisation, dès la 40e (Bennacer), et ensuite à défendre cette courte défaite en infériorité numérique après la deuxième jaune infligée à Anguissa (74e). Le Napoli a tout eu en main pour infléchir cette éliminatoire dans son sens. Tout ou presque car Osimhen (attendu pour le retour dans 6 jours au Maradona), déjà absent lors du « fameux » 0-4 du 2 avril dernier contre ce même adversaire, lui a manqué comme le pain. Et cette fois, les accélarations, celles de Leão et de Díaz, c’est lui qui les a subies tandis qu’elles ont agi comme des bouffées d’air pur pour l’équipe locale. Comme Maignan a gardé ses équipiers la tête hors de l’eau avec cet arrêt de fin de match sur Di Lorenzo.