Flèche Branbançonne: l’équipe AG2R a bien fait d’attendre Godon

Le parfum français est donc bel et bien une tradition à la Flèche brabançonne sur le podium duquel on y parlait mercredi toutes les langues, sauf celle de Molière. Dorian Godon n’avait cure des oublis désastreux du protocole qu’il partageait de surcroît avec son compagnon d’échappée, l’Irlandais Ben Healy, à la coiffure rock-and-roll, et son leader Benoît Cosnefroy qui consomme les places d’honneur dès qu’on s’approche de l’Ardenne ou de ses alentours.

Deuxième l’année dernière à Overijse, deuxième aussi d’une Amstel Gold Race où il fallut une très longue attente à la photo finish pour savoir qui de Kwiatowksi, ou de lui, l’avait emporté, l’homme aux lunettes intervint à point nommé dans un cyclisme jusque-là dominé par la crème de la crème, comme l’expliqua le vainqueur Dorian Godon, équipier du même Cosnefroy chez AG2R.