Guerre en Ukraine: Kiev souligne avoir besoin des actifs russes pour sa reconstruction

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté le monde à continuer d’aider Kiev à répondre à ses besoins financiers en temps de guerre, tandis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a réitéré sa demande que les avoirs gelés de la Russie soient mis à disposition pour la reconstruction.

«Soutenir l’Ukraine est un effort collectif», a déclaré Mme Yellen lors d’une réunion avec les hauts représentants du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale pour discuter de l’aide à l’Ukraine.

«Nous saluons les efforts déployés par nos alliés et nos partenaires pour fournir une aide importante, prévisible et opportune, et nous les exhortons tous à continuer à le faire», a-t-elle déclaré dans ses remarques.

L’Ukraine, confrontée à un déficit de financement de plusieurs milliards de dollars, fait pression sur les bailleurs de fonds basés à Washington et sur d’autres partenaires occidentaux pour qu’ils agissent rapidement et généreusement.