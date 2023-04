«Honteux», «Mauvais match»: des journalistes s’en prennent aux arbitres après AC Milan – Naples en Ligue des champions (vidéo)

Naples s’est incliné 1-0 sur la pelouse de l’AC Milan en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Un résultat qui est venu conclure une rencontre marquée par l’exclusion d’Andre Zambo Anguissa pour deux cartons jaunes. Le milieu manquera donc le match retour, tout comme son équipier Kim Min-Jae, qui a pris un carton jaune alors qu’il était sous la menace d’une suspension. À l’issue du match, Luciano Spaletti n’a pas manqué de critiquer l’arbitrage… tout comme certains journalistes italiens.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on aperçoit l’arbitre hongrois István Kovács et ses assistants passer en zone mixte sous les reproches de certains journalistes. « Honteux » et « Mauvais match » lancent plusieurs d’entre eux.