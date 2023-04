Qatargate: Marc Tarabella est sorti de prison plus tôt que prévu, «Je suis soulagé»

« Je suis soulagé de pouvoir rejoindre ma famille. Cette période a été une réelle épreuve. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont marqué leur soutien durant toutes ces semaines. Je le répète : Je n’ai rien à me reprocher et je reste bien sûr à l’entière disposition des enquêteurs s’ils ont d’autres questions », a déclaré Marc Tarabella à sa sortie.

Marc Tarabella a pu sortir il y a quelques minutes, plus tôt que prévu donc, pour rejoindre son domicile », indique son entourage.

Au moment de l’annonce de sa sortie, son porte-parole avait déclaré : « Il reste bien sûr à disposition des enquêteurs et du juge d’instruction si, d’aventure, ils estimaient avoir besoin de plus amples informations ». Il avait également précisé : « Rappelons que Marc Tarabella a toujours plaidé son innocence ; il a également toujours dit ne rien avoir à se reprocher et ne jamais avoir reçu d’argent ou de cadeaux en échange de ses opinions ».