La fin des réunions Tupperware? Le concept ne fait plus recette

La femme d’affaires, mannequin et petite-fille de Conrad Hilton, le magnat de l’hôtellerie, réécrit son histoire dans « Paris : The Memoir ». Dans cette « autobiographie », la romancière Joni Rodgers a réussi à fabriquer un récit, du sens et un but autour des péripéties vitales de la star.

Avec LéNA, découvrez le meilleur du journalisme européen.