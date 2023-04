Courtois au top, Origi attend son heure, De Bruyne remplacé: le bilan des Diables rouges en Ligue des champions

Auteur d’un but crucial en fin de rencontre sur penalty, Romelu Lukaku a directement contribué au bon résultat de l’Inter Milan au Benfica Lisbonne. Mis sur le banc par Simone Inzaghi, l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht remplacera dès la 63e minute de jeu un Edin Dzeko trop isolé et introuvable sur le front de l’attaque des Interistes.

Remplacé à la 68e minute de jeu par Pep Guardiola, Kevin De Bruyne a sans doute connu mieux comme soirées européennes avec les Cityzens. Auteur d’une bonne première période comme l’ensemble de ses partenaires, le capitaine des Diables a semblé plus emprunté au retour des vestiaires. Touché à la cheville quelques minutes avant sa sortie, Pep Guardiola insistera sur le fait que son choix était purement tactique. Après la sortie de notre Diable rouge, Manchester City a creusé l’écart via des buts de Bernardo Silva et d’Erling Haaland. De quoi donner encore plus raison au tacticien espagnol dans ses choix ?

D’abord mis sur le banc par Stefano Pioli, Alexis Saelemaekers aura tout de même grappillé une bonne vingtaine de minutes en entrant à la place de Bennacer à la 67e minute de jeu. Décalé sur le flanc droit, le Belge aura réussi son entrée au jeu, notamment avec quelques percées techniques déjà réalisées lors de la rencontre en Serie A entre Naples et le Milan AC. Avec une bonne gestion de l’enjeu, les Milanais ont pris une belle option sur la qualification grâce à cette victoire 1-0.

Ce sera (peut-être) pour la prochaine fois…

Une nouvelle fois écarté par Carlo Ancelotti, Eden Hazard est resté durant l’ensemble de la rencontre sur le banc lors de la belle victoire 2-0 de ses coéquipiers contre Chelsea. Il reste donc avec un total de 131 minutes disputées cette saison en Ligue des champions, avec un but et une passe décisive à son actif lors du premier match de la campagne contre le Celtic Glasgow.