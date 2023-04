Trafic de cocaïne: démantèlement d'une organisation criminelle qui a blanchi plus de 180 millions d'euros

Joli coup de filet que celui réalisé par la police judiciaire fédérale (PJF) de Louvain. En collaboration avec Europol, l’agence européenne de coopération policière, elle a démantelé une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne, les cryptomonnaies et le blanchiment d’argent. Ces multiples activités auraient généré 180 millions de profits illicites, selon le parquet de Louvain.

Ce jeudi, Europol explique avoir « soutenu une enquête conjointe entre la police judiciaire fédérale belge de Louvain et la Guardia Civil espagnole, qui a entraîné la perturbation d'un système bancaire clandestin et de blanchiment d'argent à grande échelle. Au moins 180 millions d'euros de profits illicites générés par le trafic de cocaïne ont été blanchis par le réseau criminel, composé de ressortissants marocains, espagnols et belges. Le réseau criminel était actif en Belgique et s'est étendu aux Pays-Bas, en Espagne, en Amérique du Sud et à Dubaï. Ses membres avaient mis en place un système complexe et professionnel pour blanchir les profits illicites générés par l'importation de cocaïne via les ports et aéroports vers l’Union européenne. »

Dévoilée ce jeudi, l’action a été menée durant le mois de mars. « Les forces de l'ordre ont arrêté cinq suspects en Belgique, un autre en Espagne et ont saisi divers avoirs criminels », ajoute Europol. « Le réseau criminel s’est appuyé sur des investissements dans les cryptomonnaies et la distribution d’espèces via un système bancaire clandestin. L’une des principales méthodes de blanchiment d’argent consistait à investir dans des projets immobiliers de luxe dans l’Union, ainsi que dans plusieurs villes marocaines. »

7 biens immobiliers saisis

Le bilan chiffré de l’opération est donc de 6 personnes arrêtées en Belgique et en Espagne, d’un montant de 1,2 million d’euros de crypto-monnaies saisies ainsi que d’une sommes de 50.000 euros en espèces. Les enquêteurs ont aussi fait main basse sur 7 biens immobiliers ainsi que sur une voiture de luxe, plusieurs montres de luxe ou encore des bijoux. L’organisation criminelle se trouve aussi soulagée de 23 téléphones, de trois coffres-forts et d’une machine à compter l’argent qui ne lui sera plus d’une grande utilité.

« Les forces de l’ordre ont commencé à se pencher sur l'affaire en octobre 2021, après avoir analysé les messages Sky Ecc décryptés indiquant la présence d’un réseau criminel à grande échelle important de la cocaïne et blanchissant des profits illicites », explique Europol. « L’enquête a révélé que de grandes quantités de cocaïne faisaient l’objet d'un trafic depuis divers ports sud-américains vers plusieurs ports maritimes et aéroports d’Europe. En utilisant des personnes de contact à ces différents points d’entrée, l’organisation a réussi à importer plusieurs tonnes de cocaïne et à les revendre avec un profit colossal. Utilisant une approche professionnelle et flexible, impliquant des méthodes telles que l’utilisation de sociétés de couverture, les criminels ont réussi à échapper aux autorités jusqu'au décryptage du réseau Sky Ecc. »