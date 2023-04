Le meilleur moment pour jouer West Ham: pourquoi Gand peut aller au bout de cette Conference League

Mal embarqué depuis le début de saison en Premier League, West Ham lutte actuellement pour sa survie dans l’élite du football anglais. Avec des dépenses colossales lors du mercato d’été et des arrivées importantes (Lucas Paquetá, Gianluca Scamacca, Nayef Aguerd…), la descente en Championship serait un véritable coup d’arrêt pour les coéquipiers de Declan Rice. Alors qu’ils ne se sont jamais retrouvés dans la seconde partie du tableau en Premier League l’an dernier, les hommes de David Moyes n’ont pas encore dépassé le cap de la 13e place cette saison en championnat. Avec des matchs reprogrammés contre Newcastle United (défaite 1-5) et contre Manchester City, les Hammers devront notamment encore affronter des concurrents pour le maintien comme Bournemouth, Leeds et Leicester dans cette fin de championnat. Entre-temps, ils recevront aussi Liverpool et Manchester United pour tenter de créer un exploit au London Stadium. Les coéquipiers de Lucas Paquetá devront donc faire avec un calendrier assez relevé pour tenter de se maintenir dans l’élite du football anglais. Cependant, les deux victoires récentes contre Southampton et Fulham permettent à West Ham de se donner un peu d’air dans le fond du classement et de prendre 3 points d’avance sur le premier relégable.

Éliminés en demi-finale de l’Europa League l’an dernier par Francfort, le futur vainqueur de cette coupe d’Europe, les Hammers ont obtenu cette saison leur qualification pour la Conference League après avoir disposé facilement de Viborg en qualification. Après une phase de groupe parfaitement maîtrisée avec 18 points pris en 6 matchs, dont deux victoires contre Anderlecht, West Ham n’a pas tremblé en 1/8 pour éliminer le club chypriote de l’AEK Larnaca. Après le déplacement à Gand, West Ham recevra Arsenal dans l’optique d’arracher des points précieux pour le maintien en fin de saison. Et après cette double confrontation en coupe d’Europe, les joueurs de David Moyes se déplaceront à Bournemouth, adversaire direct des Hammers pour la course au maintien. Avec un calendrier assez chargé et des échéances très importantes pour le club, on peut se demander si West Ham United ne fera pas le choix de privilégier la Premier League à la Conference League…