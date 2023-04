«Enjeux»: Quand la presse fait son media culpa

Plusieurs grands quotidiens appliquent la « sorry policy », la politique d’excuses et de « repentance » à propos de leur couverture de certains événements, comme l’esclavagisme, l’Holocauste ou l’Holodomor.

Fin mars, le Scott Trust, propriétaire du célèbre journal britannique de centre gauche The Guardian, a présenté ses excuses pour le passé esclavagiste de ses fondateurs et annoncé un « programme de réparations » d’un montant de 10 millions de livres. Il a pris cette décision après une longue et fascinante enquête, qui est venue éclairer – et corriger – le récit officiel d’un journal qui, depuis sa création en 1821, se targue d’être le plus souvent du « bon côté » de l’histoire.