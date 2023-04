Festival de Cannes: le premier long métrage du Belge Baloji sélectionné dans la section «Un Certain Regard»

Augure», de l’artiste belgo-congolais Baloji, fait partie des films retenus dans la section «Un Certain Regard» pour la 76e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. «Un Certain Regard» vise à mettre à l’honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.