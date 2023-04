La Stib équipe ses bus d’un nouveau système de sécurité

La Stib va équiper ses bus de caméras-rétroviseurs, a indiqué jeudi la société de transports en commun bruxellois, interrogée par Belga sur la proposition de la députée N-VA Cieltje Van Achter d’installer un système de détection des angles morts sur cette flotte.

La compagnie a débuté en novembre 2021 une série de tests concernant cette technologie, qui offre une meilleure vision de l’arrière du véhicule et réduit donc les angles morts. «Nous attendons à présent des devis de différents constructeurs», a précisé Guy Sablon, porte-parole de la société des transports intercommunaux de la capitale. Pour ses prochaines commandes, la Stib imposera les caméras-rétroviseurs sur ses nouveaux bus.

D’autres initiatives sont en cours pour réduire le risque d’accidents dus aux angles morts, ajoute l’entreprise. Celle-ci applique notamment des auto-collants d’avertissement destinés aux piétons, cyclistes et autres usagers leur indiquant que le ou la chauffeuse du bus n’est pas en mesure de les voir à cet endroit. Plus technologique, le système «œil de lynx» (qui permet d’informer les usagers qu’ils se trouvent dans l’angle mort du bus) est aussi en phase de test. «Les premiers résultats sont positifs mais nous devons encore mener des essais à plus large échelle», a souligné Guy Sablon.