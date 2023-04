Marc Tarabella s’exprime sur sa sortie de prison: «Les règles sont imposées et il faut les respecter»

Il est désormais en détention à son domicile sous bracelet électronique. Après 9 semaines passées en prison, il a expliqué qu’il s’occupait en nourrissant les pigeons et en lisant des romans. Il a également passé beaucoup de temps à tourner en rond dans ce qu’il appelle la « cour de récréation ».

Souriant et soulagé d’être rentré chez lui après 60 jours sous les barreaux, Marc Tarabella s’est exprimé au micro de RTL sur sa sortie de prison.

L’eurodéputé belge et bourgmestre d’Anthisnes Marc Tarabella (PS) est sorti de la prison de Marche-en-Famenne jeudi matin, a annoncé son porte-parole. Il avait été placé en détention le 11 février dernier – à Saint-Gilles d’abord puis à Marche-en-Famenne - dans le cadre du ’Qatargate’, une affaire de corruption présumée au sein du parlement européen.

Arrivé chez lui, il s’est dit heureux de retrouver les siens ainsi que sa maison. « Je suis soulagé de retrouver les miens. Je suis privé de ma liberté de circuler et de sortir de chez moi et de ma terrasse. Les règles sont imposées et il faut les respecter. »