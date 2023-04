«Je dirais même plus»: Paris est une fête

En voyant tous les jours les images de Paris ravagée par les grèves à répétition, noyée sous l’amoncellement des ordures, en contemplant les vagues de manifs dans les rues, la violence des voyous qui se sont glissés dans les cortèges et celle aussi choquante des policiers, on hésite à mettre les pieds en France. On se dit que s’il faut vraiment y aller, qu’on a un rendez-vous obligé dans la Ville Lumière, mieux vaut descendre en voiture, la laisser dans un parking protégé, se munir de solides chaussures de marche, d’un masque à oxygène et d’un gilet pare-balles.

Or, il y a quelques jours, en débarquant dans la capitale française d’un train parfaitement à l’heure, je n’ai pas vu d’autres ruines que Notre-Dame.