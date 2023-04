Silvia Baron, Jérôme Hallier : les Livres du Soir en bref

La langue de là-bas ***

Silvia Baron Supervielle

Entre Argentine, où elle est née, et Uruguay, à laquelle elle se sent appartenir davantage, l’autrice ne choisit pas. Elle y ajoute les exils des générations précédentes, puis le sien, en bord de Seine à Paris, pour se créer non seulement un monde mais surtout une langue. Une manière singulière d’écrire de la poésie et d’en traduire, pour restituer une musique et dessiner un sens à la vie : « J’ai une direction mais j’avance à l’écart du chemin. »

Seuil, 176 p., 19 €, ebook 13,99 €

La Jamais Contente ***

Jérôme Hallier