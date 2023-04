Lorenzo Mediano, Christian Astolfi: les poches des Livres du Soir

En poches, deux romans à dimension sociale : l’un est un conte obstiné, violent et merveilleux... L’autre n’est pas merveilleux. Ce qu’il ne faut pas rater.

Du givre sur les épaules ****

Lorenzo Mediano

1927-28, au pied espagnol des Pyrénées, le jeune berger Ramón tombe passionnément amoureux de la belle Alba, héritière des plus belles fortunes du village. Un drame va se produire, chacun le sait par la voix d’un narrateur fabuliste, attentif aux équilibres sociaux et patrimoniaux du bourg, humble lui-même, en position délicate, et qui va nous narrer les déferlements de haine qui vont traverser cette communauté. Un coup de cœur, un conte merveilleux, presque une allégorie de la condition humaine.

Traduit de l’espagnol par Hélène Michoux, Zulma, 192 p., 9,95 €

De notre monde emporté ***

Christian Astolfi