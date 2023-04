Didier Decoin: «La littérature doit prendre des risques»

Tarik et Yelena, c’est Roméo et Juliette en Tunisie en 1921. Avec « Le Nageur de Bizerte », Didier Decoin nous mène dans un voyage sensuel et tragique.

Le nageur de Bizerte, Didier Decoin, Stock, 447 p., 22,50 €, ebook 15,99 €

Didier Decoin est l’auteur de près d’une quarantaine de livres, romans jeunesse, romans, essais. Plus des scénarios de films et de séries télé. Plus des réalisations, on n’est pas le fils du cinéaste Henri Decoin pour rien. En plus, il est président du jury du Prix Goncourt. A 78 ans, il a eu une vie bien occupée. Et il continue. Son dernier roman, Le nageur de Bizerte, est un plaisir de lecture.