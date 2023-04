L’agenda des Livres du Soir

Bruno Coppens, Pierre Kroll et Marc Dausimont proposent Raymond. De rond en large (fdeville) chez UOPC à Auderghem, le samedi 15 à 15 h.

Daniel Soil et Thierry Weerts s’entretiennent avec Jacques Richard et Pascale Toussaint de leurs livres, Agdez, dernière page (Méo) et Le monde rêvé d’Alma Teimosa (La Trace). C’est le samedi 15 à 17 h aux Rendez-Vous de la Luzerne. Rés. obligatoire : info@jrichard.be.

Nicole Malinconi et Frédérique Dolphijn sont le mardi 18 à 19 h 30 chez Claudine à Wavre avec Nicole Malinconi, le mot ne dit pas tout (Esperluète).

Gabriel Ringlet présente La blessure et la grâce (Albin Michel) le mardi 18 à 19 h 30, chez A livre ouvert, à Woluwe-St-Lambert.