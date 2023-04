C’est la fête aux libraires ce samedi. Et donc la fête aux lecteurs. Les meilleurs clients des librairies indépendantes de Belgique recevront un beau livre, Plumes, pour leur fidélité. A cette occasion, le Syndicat des libraires francophones de Belgique insiste : « Le livre n’est pas une marchandise : c’est un objet de culture, de beauté, de partage. C’est un précieux outil pour sans cesse réinventer la démocratie et nos façons de vivre ensemble. C’est un caillou dans la chaussure pour nous sortir de nos zones de confort et nous faire réfléchir. C’est une étincelle dont nous avons besoin en ces temps sombres. Si le livre enrichit, ce n’est pas en monnaie sonnante et trébuchante mais en intelligence, en empathie, en humanité. » Que pourrait-on ajouter à ce plaidoyer, sauf ces mots de Régis Jauffret qui closent sa nouvelle dans Plumes : « Ce n’est pas la fonction de l’écrivain de dorloter ceux qui le lisent. »