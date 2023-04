Des élections sociales se profilent enfin à la RTBF

Dans un peu plus d’un an, tous les travailleurs d’entreprises de plus de 50 personnes seront appelés à élire leurs représentants au Comité de prévention et de protection au travail (CPPT) et/ou au conseil d’entreprise dans le cadre des élections sociales. Un exercice somme toute habituel… sauf à la RTBF. La plus grosse institution culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles (environ 1.900 travailleurs) n’a jamais eu recours à cette forme élémentaire de démocratie sociale. Les neuf permanents qui composent aujourd’hui sa délégation syndicale (quatre CGSP, quatre CSC et un SLFP) et qui se consacrent à temps plein à cette tâche sont désignés via des élections internes à chaque organisation, sans que les non-affiliés n’aient leur mot à dire.