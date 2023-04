Bruxelles: un quartier mystérieusement bouclé ce week-end

Selon nos confrères de BX1, les habitants de la commune de Schaerbeek ont reçu un flyer pour leur annoncer que ce dimanche à partir de 8h, ceux-ci seront soumis à des règles strictes pour sortir de chez eux.

En effet, la police de Bruxelles Nord informe que suite à une opération de police, l’avenue Félix Marchal (entre la rue Radium et la chaussée de Louvain) et la chaussée de Louvain (entre la place Dailly et le carrefour Grande Rue au bois-rue Victor Hugo) seront fermées ce dimanche à partir de 08h00. Seuls ceux qui résident dans cette rue pourront se rendre chez eux.