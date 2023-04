Rwanda: le souvenir du génocide des Tutsis marque le règne de Paul Kagame

D’avril à juillet, le Rwanda est consacré à la commémoration du génocide de 1994. Une période où les souvenirs affluent, aussi vifs et douloureux que naguère et où le silence se fait plus pesant encore, tandis que Paul Kagame accuse la communauté internationale d’avoir abandonné son pays.

Comment exprimer ce que je ressens ? », nous confie une jeune femme qui atteint la quarantaine. « Si je suis vivante, alors que toute ma famille a disparu, c’est parce que des voisins hutus ont eu pitié de moi et m’ont hébergée. Ils m’ont nourrie, protégée. Mais en même temps, pour ne pas susciter les soupçons et mettre les siens en danger, mon sauveur se rendait sur les barrières. Là, il prêtait main-forte aux miliciens hutus qui arrêtaient les Tutsis et les tuaient sur place… » Refusant d’exprimer ses sentiments personnels, la jeune femme rappelle seulement que, 29 ans après le génocide qui a emporté un million de Tutsis, le silence continue à régner sur les collines : « Nous devons vivre ensemble, c’est tout. Et même en famille, sachant qu’à l’école, les enfants pourraient bavarder ou être interrogés à propos de nos conversations, nous nous taisons… »