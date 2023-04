9 juin 2024, date probable des élections en Belgique

Avant l été 2024, les Belges seront convoqués aux élections régionales, européennes et, sauf surprise, fédérales. Reste à fixer le dimanche. Un choix dévolu, en réalité, aux Vingt-Sept. Lesquels se divisent, essentiellement autour de deux dates : le 26 mai et le 9 juin.

Cette deuxième option a les faveurs, notamment, des Allemands (soucieux d’enjamber les congés de fin mai) ou… des Belges (qui verraient leur présidence tournante du Conseil bénéficier d’une période utile un peu rallongée). En revanche, les Portugais renâclent, peu désireux de fixer un scrutin (à la participation volontaire) au milieu d’un week-end de fête (nationale). D’où leur soutien à la proposition émise par le Parlement européen : le 26 mai. Recalée par certains. Et, hélas pour Lisbonne, aucune des autres dates proposées (à peu près chaque dimanche entre début mai et fin juin) ne fait l unanimité à la table européenne. La preuve par cette consultation organisée par la présidence suédoise la semaine dernière, qui a acté les divergences. Or, faute d’accord de toutes les capitales, c est la date « par défaut » (définie par l’Acte électoral européen de 1976) qui fera foi. Soit, pour 2024, la période du 6 au 9 juin – dans certains États membres on vote (dès le) jeudi. Un « choix » qui devra être confirmé par les ambassadeurs des Vingt-Sept, peut-être dès la semaine prochaine. A moins qu’entre-temps, les partisans du 26 mai ne trouvent de meilleurs arguments pour rallier les autres à leur cause.