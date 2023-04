Mathieu van der Poel, Charles Michel et Dante Vanzeir: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Jupiter

La Terre, la Lune et Mars n’ont pas suffi aux humains. Voici que la fusée Ariane et la sonde européenne Juice quitteront le plancher des vaches (y a-t-il des vaches à Kourou ? Faudra demander au prince Gabriel…) pour tenter de rejoindre Jupiter et ses satellites. On promettrait bien ici de vous donner des nouvelles de cette expédition. Mais le voyage doit durer huit ans. Et c’est beaucoup huit ans, à nos âges.

L’armée belge