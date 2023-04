La sélection pour Cannes 2023 manque de Belges

Ce 13 avril, évoquant la fébrilité de bon nombre de producteurs, distributeurs, vendeurs internationaux et cinéastes en attente du verdict cannois, le délégué général Thierry Frémaux, aux côtés de Iris Knobloch, ex-patronne de Warner Media Europe devenue Présidente du Festival le 1er juillet 2022, a dévoilé la liste des films en sélection officielle de la 76e édition du plus grand festival du monde, résultat après avoir visionné des mois durant plus de deux mille films, ce qui témoigne de la pleine vitalité du cinéma mondial. Tout film de plus d’une heure peut être soumis et sera visionné. Il est un fait qu’une sélection à Cannes, c’est l’assurance d’une exposition qui change la vie d’un film et qui peut avoir un retentissement planétaire comme ne l’offre aucun autre festival. Citons à titre d’exemple récent le fabuleux destin de Close, de notre jeune compatriote Lukas Dhont, qui commença sa vie sur la Croisette, en compétition, repartit avec un Grand Prix et termina aux Oscars.