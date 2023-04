Metallica toujours à la chasse aux démons

Slayer, c’était facile : en s’appliquant un peu, en soignant les angles du S, du A et du R, à l’indélébile noir, on offrait pour pas un rond une décoration perso à son sac en toile, signe de ralliement à la cause. Metallica, ça passait moins bien ; avec ce M et ce A tranchants comme des lames, pas des plus simples à reproduire. Pourtant, de tous ceux dont le nom ornait les cartables de fortune dans les cours des collèges, au début des années 90, Iron Maiden, AC/DC, Megadeth, Motorhead ou plus rugueux, Anthrax et Pantera, aucun n’a laissé une trace aussi durable que le groupe californien. Et surtout pas Guns N’Roses. Quarante-deux ans après ses débuts, Metallica publie ce vendredi son nouvel album, intitulé 72 Seasons, qui fait suite à Hardwired… to Self-Destruct, paru en 2016.