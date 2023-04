La Wallonie reçoit le soutien de la BEI pour développer sa filière hydrogène

Le ministre-président Elio Di Rupo, le ministre de l’Economie Willy Borsus, le ministre de l’Energie Philippe Henry, le ministre des Finances Adrien Dolimont et le vice-président de la BEI Kris Peeters se sont réunis à l’Elysette pour signer un protocole d’accord facilitant la coopération entre la BEI et la Wallonie dans le secteur de l’hydrogène. La BEI financera des projets au moyen de prêts.

Un accord de coopération a été signé jeudi matin par la Wallonie et la Banque européenne d’investissements (BEI) pour le financement d’initiatives dans le secteur de l’hydrogène. La somme allouée n’a pas été précisée, mais via le plan de relance européen, la Wallonie a déjà investi 88 millions d’euros dans deux projets spécifiques.

« En 2022, nous avons dégagé 19 milliards d’euros au sein de l’Union européenne pour améliorer l’efficacité énergétique et développer des énergies renouvelables », a expliqué Kris Peeters. « Le CA de la BEI a marqué son accord pour un prêt de 30 milliards supplémentaires lors des cinq prochaines années. Sur les dix dernières années, un milliard d’euros a été mobilisé pour des projets liés à l’hydrogène », a-t-il ajouté.

Deux « Projets Importants d’Intérêt Européen Commun » (Important Projects of Common European Interest – IPCEI) bénéficient d’un soutien de 88 millions d’euros et contribueront à la création de 250 emplois dans le secteur de l’hydrogène et de la décarbonation.