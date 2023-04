Julien Duranville revient sur son départ d’Anderlecht: «La décision de rejoindre Dortmund a été facile, mais ça m’a touché de quitter le RSCA»

Gêné par les blessures depuis son arrivée à Dortmund, Julien Duranville n’a toujours pas disputé le moindre match depuis son départ d’Anderlecht il y a cinq mois. Interrogée sur sa décision de quitter le club bruxellois à seulement 16 ans, l’ancienne pépite des Mauves a dévoilé les raisons de son choix dans une interview publiée sur le site internet de Dortmund.

« Je savais que mon nouveau club serait formidable car Dortmund est réputé pour le développement de jeunes joueurs. Je suis fan d’Ousmane Dembélé et j’ai vu le développement de Jadon Sancho. Ce n’est que lorsque le jour des adieux est arrivé et que je suis parti en Allemagne avec mes parents que cela m’a vraiment touché de quitter le RSCA. Disons que la décision de rejoindre le BVB a été facile, mais que le départ a été plus difficile », admet le jeune joueur belge, qui peut s’appuyer sur le soutien de Romelu Lukaku. « Big Rom est comme un grand frère pour moi. Je peux l’appeler à tout moment et il est toujours à l’écoute. »