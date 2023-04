Crise des retraites en France: l’impressionnant dispositif policier devant le Conseil constitutionnel (photos)

De retour dans la rue jeudi pour une douzième journée de manifestation contre la réforme des retraites, les opposants étaient moins nombreux mais toujours déterminés, à la veille de la décision cruciale du Conseil constitutionnel.

Après quasiment trois mois de conflit social, la mobilisation donne des signes d’essoufflement. Dans plusieurs grandes villes, les chiffres policiers et syndicaux sont les plus faibles depuis le 11 mars, précédent point bas du mouvement. C’est notamment le cas à Toulouse (9.000 selon la police, 70.000 selon les syndicats), Nantes (10.000 à 25.000), Rennes (6.500 à 15.000) et Clermont-Ferrand (6.000 à 10.000).

Au total, les autorités attendent entre 400 et 600.000 personnes dans les rues, à comparer avec les 570.000 recensés le 6 avril et 740.000 le 28 mars. Malgré le reflux observé partout, le syndicat CGT a revendiqué 400.000 participants à Paris, comme la semaine dernière. Selon la préfecture de police, 42.000 personnes ont manifesté ce jour dans la capitale.

« La contestation de cette réforme est toujours aussi forte », a affirmé Laurent Berger avant le départ du défilé à Paris. Pour le patron du syndicat CFDT, « le combat syndical est loin d’être terminé », quel que soit le verdict du Conseil constitutionnel, attendu vendredi en fin de journée.