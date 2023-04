Le message émouvant de Thierry Neuville après le décès de Craig Breen

Le pilote irlandais Craig Breen est décédé jeudi à l’âge de 33 ans des suites d’un accident survenu lors d’essais en vue du rallye de Croatie, prochaine manche du championnat du monde WRC, a annoncé son équipe, Hyundai, qui est aussi l’écurie de Thierry Neuville.

«C’est le cœur lourd que je publie ce message. Aujourd’hui, j’ai perdu un coéquipier, mais plus que tout, j’ai perdu un ami», a écrit Thierry Neuville sur son compte Instagram après l’annonce du décès de l’Irlandais.

«Craig, ta passion pour le rallye était incommensurable, ta joie derrière le volant dépassait toutes les nôtres, tes commentaires émouvants en fin de course étaient d’un niveau inégalé... Tu as été le premier à apporter le thé anglais à Hyundai Motorsport, tu as fait durer nos debriefs pendant 3 heures et plus, nous avons eu des conversations interminables sur nos voitures de rallye privées... Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Tu vas me manquer ! Repose en paix mon ami», a ajouté le pilote belge.

Breen, qui avait déjà piloté pour Hyundai entre 2019 et 2021, était engagé dans un programme partiel cette saison avec la marque sud-coréenne, partageant son volant avec l’Espagnol Daniel Sordo.

Sur les routes croates, le pilote de 33 ans se préparait pour son deuxième rallye de la saison après celui de Suède disputé en février qu’il avait terminé en deuxième position.