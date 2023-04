Procès des attentats de Bruxelles: peu d’excuses présentées par les accusés

La plupart des accusés au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles n’ont pas souhaité présenter d’excuses aux victimes jeudi, plusieurs arguant de leur innocence, au dernier jour de leur interrogatoire devant la cour d’assises.

« Est-ce que vous êtes prêts aujourd’hui à demander pardon aux victimes ? », a demandé un avocat des parties civiles, Me Gabie-Ange Mindana, aux neuf accusés jugés pour le double attentat jihadiste qui a fait 32 morts et plus de 340 blessés à l’aéroport et dans le métro de la capitale belge. « Demander pardon, c’est reconnaître ma culpabilité et, moi je l’ai dit ici, ce ne sont pas mes victimes », a réagi Salah Abdeslam. « J’étais présent pour entendre leur souffrance, c’est de cette façon-là que je peux leur témoigner ma compassion et mon respect », a ajouté le seul membre encore en vie des commandos des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris.

Le Français de 33 ans avait, au cours du procès à Paris il y a un an, présenté, en larmes, ses excuses aux victimes des attaques à Paris et Saint-Denis (banlieue parisienne) qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Condamné en France à la réclusion à perpétuité incompressible pour son rôle dans ces attentats, Salah Abdeslam nie avoir eu connaissance des projets d’attaques à Bruxelles, perpétrés par la même cellule jihadiste que celle du 13-Novembre. Arrêté le 18 mars 2016 à Bruxelles après être resté caché plusieurs mois dans des appartements avec d’autres membres de la cellule, il était en prison en Belgique quand la double attaque-suicide a eu lieu.

« Plus compliqué que ça »

Le Tunisien Sofien Ayari, arrêté en même temps que Salah Abdeslam, a souhaité aux victimes de « pouvoir se reconstruire ». « Comment ne pas avoir de regrets sur certains choix, certaines façons de faire ? », a-t-il reconnu. Mais « il ne suffit pas de dire des mots précis pour faire plaisir, c’est plus compliqué que cela ».