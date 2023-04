Les Etats-Unis dépassés par les fuites massives de documents confidentiels

Le scénario rappelle furieusement une formidable pochade de Hollywood, Burn After Reading (2008). Dans cette comédie d’espionnage signée des frères Coen, un CD farci de données confidentielles naviguait entre des pieds nickelés à Washington, ballottés entre la CIA, l’ambassade de Russie et une salle de gym. On avait bien ri à l’époque dans les travées du pouvoir, face à la performance drôlissime de George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt et John Malkovich.