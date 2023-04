Neutralité: «La situation bruxelloise est terriblement inquiétante

Vous démontrez que les fondations pour une neutralité d’état sont là. Ce qui manque aujourd’hui, c’est le courage politique ?

Évidemment, tous partis confondus ! Avec cette dimension attristante de croire que parce qu’on brasse les courants religieux dans le sens du poil, on va en retirer un profit électoral alors qu’au contraire, la force de la démocratie c’est de faire partager à toutes les communautés et à toutes les convictions un certain nombre de valeurs communes. Quand Giscard porte la loi sur l’interruption volontaire de grossesse contre son propre univers politique, quand Mitterrand abolit la peine de mort sans majorité, sur ces deux thèmes, quelques décennies plus tard, on voit que la bataille est gagnée ! Les politiques belges sont incapables d’assumer ce type de grandeur et de courage politique sur la problématique de la neutralité.