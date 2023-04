Marc Uyttendaele: «Le fait religieux prend de plus en plus de place»

L’avocat et professeur de droit à l’ULB explore le modèle belge de neutralité de l’État à travers la jurisprudence dans son dernier essai. Et d’en conclure que sur le port des signes convictionnels, « il est permis d’interdire ».

Le débat sur la neutralité, qui se focalise sur le port des signes convictionnels, est au cœur de l’actualité, source de divisions et polémiques dans la société, le monde politique et juridique. Dans son dernier essai La neutralité en eaux troubles, publié chez Anthémis, l’avocat et professeur à l’ULB Marc Uyttendaele analyse ces thématiques à travers la jurisprudence dans l’enseignement, l’administration publique, le secteur privé et l’espace public. L’occasion pour le juriste de rappeler que les décisions des juridictions suprêmes nationales et internationales sont favorables à sa thèse : les fondations d’un régime de neutralité existent. Et de pointer « l’immobilisme » du législateur, « tétanisé » face aux revendications religieuses.

Pourquoi la neutralité d’apparence est-elle attaquée ?