WRC: le sourire et l’esprit de Craig Breen vont manquer

Il est des pilotes qui marquent les esprits par leur talent souvent doublé d’une audace sans pareil, avec à la clef un palmarès brillant. Et puis il y a ceux qui interpellent par leur personnalité, l’approche de leur sport souvent mâtinée d’une philosophie de vie différente, parfois fascinante. Craig Breen appartenait à cette dernière catégorie. Un « bon petit pilote », loin d’être un champion du monde en puissance, mais avant tout un homme attachant par les valeurs qu’il véhiculait à plus de 200 à l’heure sur les routes de rallye. Ainsi que les bons mots qu’il distillait à chaque coin de phrase énoncée avec chaleur et bonhomie. Presque la copie conforme de Michael « Beef » Park, le copilote de Markko Martin avec qui l’Estonien avait remporté cinq rallyes mondiaux au début des années 2000.