Réformes des retraites en France: la ligne du temps interactive pour comprendre trois mois de mobilisation

Ce jeudi, en France, la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé « plus d’un million de manifestants ». L’Intérieur en compte 380.000.

Par Marine Buisson (texte) et Juliette Orio (mise en forme)

Plus d’un million de personnes » ont manifesté en France jeudi lors de la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé la CGT jeudi en fin de journée dans un communiqué. Le ministère de l’Intérieur a quant à lui fait état de 380.000 manifestants à travers l’Hexagone, dont 42.000 à Paris.

A l’occasion de cette 12e journée de constestation et à la veille des décisions attendues du Conseil constitutionnel sur la très controversée réforme des retraites, Le Soir revient sur plus de trois mois de mobilisation avec une ligne du temps interactive réalisée par Marine Buisson (texte) et Juliette Orio (mise en forme).