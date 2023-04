Les enfants rivés aux écrans de plus en plus jeunes et de plus en plus longtemps

Selon les résultats d’une étude française, les bébés passent environ une heure par jour devant un écran et les enfants de trois à cinq ans environ une heure et demie. Soit davantage que ce que recommandent les autorités sanitaires.

Que ce soit le smartphone, la tablette, la télévision, l’ordinateur ou la console de jeux, les écrans font souvent partie du quotidien des familles, voire jouent le rôle de baby-sitter à la maison, au restaurant, dans les transports en commun ou dans les salles d’attente. Selon une étude de Santé publique France, qui a suivi un peu plus de 18.000 enfants depuis leur naissance, les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. A deux ans à peine, un bambin français est scotché, en moyenne, 56 minutes par jour à l’écran, quel qu’il soit. Le chiffre grimpe à 1h20 par jour à trois ans et demi, puis à 1h34 par jour à cinq ans et demi.