Le parlement wallon se constitue partie civile dans l’affaire du greffier

Cité dans treize plaintes déposées pour harcèlement auprès de l’auditorat du travail, suspendu jusqu’au mois de septembre 2023 avec retenue partielle (20 %) de son salaire, l’ex-greffier du parlement wallon, Frédéric Janssens, pourrait aussi répondre de préventions pénales : sept instructions relatives à la gestion passée de l’assemblée régionale sont ouvertes à Namur. Le parlement wallon s’est constitué il y a quelques jours partie civile aux mains de la juge d’instruction en charge de ces dossiers, a appris Le Soir. « Nous souhaitons que toute la clarté soit faite », confirme le président du parlement, André Frédéric (PS). Jean Bourtembourg, l’avocat du parlement, s’est pour sa part refusé à tout commentaire.

A la juge Burton, épaulée par les enquêteurs de la section Ecofin de la police judiciaire fédérale de Namur et de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC) de notamment trouver une explication à l’inflation des coûts de construction de la Maison des parlementaires et de la jonction souterraine permettant aux élus de rejoindre leurs bureaux sans se frotter à d’éventuelles averses ou à de moins probables encore manifestants, à l’attribution suspecte d’un vaste chantier informatique à une société bruxelloise, et à d’autres dépenses étonnantes encore.