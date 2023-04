Fuites de documents confidentiels américains: un suspect arrêté

Le suspect Jack Teixeira « a été interpellé sans incident » et doit comparaître prochainement devant un tribunal de l’Etat du Massachussetts (nord-est), a affirmé Merrick Garland lors d’une brève conférence de presse.

On pouvait y voir un homme, mains sur la tête et portant un t-shirt gris et un short rouge, reculer lentement vers des soldats avant d’être interpellé, puis escorté vers un véhicule d’allure civile.