Procès des attentats: après une semaine d’interrogatoires, des fenêtres sur la pensée des accusés

C’était l’une des séquences les plus attendues dans le procès des attentats du 22 mars 2016, qui plus est après avoir été sérieusement reportée à cause du débat sur les fouilles. Les auditions des accusés qui devaient en principe débuter le 3 janvier auront finalement commencé le 5 avril et se sont étalées durant une semaine. Elles se sont achevées au terme d’une dernière journée destinée aux questions du parquet fédéral, des parties civiles et de la défense. Que retenir de ces cinq jours qui ne furent pas marqués par un coup de théâtre, mais furent malgré tout riches en enseignements ?

