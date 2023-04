Italie: trois personnes portées disparues dans une avalanche

Les opérations de sauvetage sont complexes en raison de mauvaises conditions météorologiques. Ni les hélicoptères ni les secours terrestres, mobilisés côté français et italien, n’ont pu accéder au lieu de l’avalanche.

Seul le formateur accompagnant le groupe est parvenu à s’extraire de la neige et à alerter les secours. Il ne présentait pas de blessures graves et a été conduit à l’hôpital.

Selon l’agence de presse italienne Ansa, parmi les trois personnes portées disparues, âgées de 37, 39 et 44 ans, figure un skieur de randonnée italien de haut niveau. Les opérations de secours ont été suspendues à 19h et reprendront vendredi matin, ajoute l’Ansa. Dimanche, six personnes avaient été tuées lors d’une avalanche sur le glacier d’Armancette, sur le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie.